Publicadas novas normas para construção de quadras poliesportivas

A nova lei ainda determina que as cores das marcações respeitem as regras de cada modalidade e que sejam construídas arquibancadas e alambrados - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou a Lei 5.572, de autoria do deputado Herculano Borges (Solidariedade), que estabelece normas para a construção de quadras poliesportivas em escolas estaduais e demais espaços esportivos e de lazer, no Estado de Mato Grosso do Sul.

As novas quadras esportivas ou poliesportivas deverão obedecer às dimensões oficiais das modalidades de vôlei, futsal, basquetebol e handebol. A certificação será de responsabilidade do órgão representativo do Desporto no Estado.

A nova lei ainda determina que as cores das marcações respeitem as regras de cada modalidade e que sejam construídas arquibancadas e alambrados para cercar adequadamente as áreas onde ficam os bancos de reservas das equipes.