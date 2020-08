Instituído dia em homenagem aos voluntários de MS

Outras duas leis foram sancionadas pelo Governo do Estado. - ( Foto: Divulgação/ Internet)

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (18), a Lei 5.556, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), que institui o Dia Estadual do Voluntário, a ser comemorado, anualmente, em 28 de agosto.

“Buscamos homenagear o altruísmo das pessoas solidárias às causas voluntárias, que geralmente demanda dispêndio gratuito de tempo, de trabalho, de energia, de amor e de talento em prol do próximo, da cidadania, do meio ambiente, do planeta e de lima sociedade mais justa e menos desigual”, destacou o presidente.

Denominação

Outras duas leis foram sancionadas pelo Governo do Estado. De autoria do 1º secretário da Casa de Leis, deputado Zé Teixeira (DEM), a Lei 5.554, denomina Mário Altíssimo o trecho da rodovia MS-245, que liga a sede de Bandeirantes aos municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

E a Lei 5.555, do deputado Barbosinha (DEM), dá o nome de Leonel Gomes Ferreira ao viveiro da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), localizado na Rua General Osório, s/n, na cidade de Dourados.