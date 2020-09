Ex-atletas profissionais terão gratuidade nos eventos esportivos

Lei de Jamilson Name valoriza o legado construído pelos ex-atletas profissionais - (Foto: Assembleia Legislativa)

A partir de hoje (11), os ex-atletas profissionais podem entrar gratuitamente em competições esportivas. A Lei 5.565, de autoria do deputado Jamilson Name (Sem Partido) assegura esse direito, que valerá para estádios, ginásios, locais de jogos e competições relativas a qualquer modalidade esportiva.

Para ter o benefício será necessária a manifestação do direito por escrito perante a comissão organizadora ou promotora do evento, 48h antes da realização do evento esportivo, e as entidades organizadoras deverão reservar então 3% dos ingressos para o acesso gratuito aos ex-atletas profissionais nas competições

O ex-atleta deverá comprovar esta condição apresentado a carteira de identificação a ser emitida pela Federação da respectiva modalidade esportiva, sem qualquer custo para o esportista. Saiba mais aqui sobre os outros dispositivos previstos na lei.

“O objetivo é prestigiar quem dedicou a vida ao esporte estadual e incentivar o convívio com novos atletas e a torcida nos estádios e ginásios durante os eventos. Assim vamos preservar a memória do esporte em Mato Grosso do Sul, permitindo maior interação dos ex-atletas com a população e valorizando o legado construído por eles”, explicou o deputado Jamilson Name, autor da lei.