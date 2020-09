Dia da Igreja Universal do Reino de Deus é criado em MS - (Foto: Luciana Nassar/ALEMS)

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou a Lei 5.561, de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos), que institui o Dia Estadual da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (2).

O objetivo é homenagear a igreja pelo trabalho espiritual e social realizados no Estado. A data comemorativa será celebrada, anualmente, em 9 de julho, e deverá constar do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

“A Igreja Universal do Reino de Deus possui aproximadamente nove milhões de fiéis em todo o planeta e exerce trabalhos voluntários com mulheres em situação de violência doméstica e ressocialização de menores infratores. Além disso, leva evangelização a presídios e hospitais e faz doações em tempo de pandemia. Em Mato Grosso do Sul, são aproximadamente 150 templos. É uma homenagem e gratidão aos trabalhos prestados”, destacou o autor da lei.