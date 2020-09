Associação de Aquidauana é declarada de Utilidade Pública Estadual

ALEMS - (Foto: Divulgação/ALEMS

Publicada no Diário Oficial desta terça-feira (29), a Lei 5.569, de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC), com sede no município de Aquidauana.

A entidade foi fundada no dia 5 de maio de 2017 e tem como missão dignificar a vida e consolidar sonhos, por meio de assistência social e amparo a crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade, além de promover a evangelização da sociedade aquidauanense.

“A ABIMC busca desenvolver ações educativas, de cunho moral, espiritual e de assistência social, para que seja realizada a promoção humana daqueles que mais necessitam, sem distinção de raça, sexo, nacionalidade, idade, credo religioso, posicionamento político e condição social”, destacou o autor da lei.