Biden pode anunciar indicados a secretário de Estado ou do Tesouro esta semana

Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden - ( Foto: Estadão )

Os primeiros nomes do gabinete do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, serão anunciados na próxima terça-feira, 24. Segundo fontes ligadas ao democrata, o futuro líder da Casa Branca deve indicar, esta semana, os nomeados aos cargos de secretário de Estado e do Tesouro.

Em entrevista ao programa This Week, da emissora ABC, o futuro chefe de gabinete de Biden, Ron Klain, confirmou a informação.

Segundo ele, a recusa do atual presidente, Donald Trump, em iniciar o processo de transição está prejudicando o processo de planejamento do novo governo. "Não estamos em posição de verificar os antecedentes dos nomeados para o gabinete. E então existem impactos definitivos. Esses impactos aumentam a cada dia", disse. Fonte: Associated Press.