Biden indica Xavier Becerra para chefiar Saúde e Anthony Fauci como conselheiro

Biden deve escolher Xavier Becerra para chefiar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos - (Foto: Tom Brenner/REUTERS)

O presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira, 7, os indicados para conduzir a Saúde no seu governo. Como secretário de Saúde, foi indicado o nome do atual procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, que é apoiador do programa de assistência médica conhecido por "Obamacare". Caso confirmado pelo Senado, Becerra será o primeiro latino a ocupar o cargo.

Biden ainda sugeriu a permanência de Anthony Fauci como um dos principais conselheiros do presidente nos assuntos relacionados à covid-19.

Atualmente, Fauci é diretor do Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas por indicação do atual presidente Donald Trump.

Entre outros nomes divulgados pelo democrata estão: Vivek Murthy, para chefiar o Serviço Comissionado de Saúde Pública; Rochelle Walensky, para o Centro de Controle de Doenças e Prevenção; Marcella Nunez-Smith para a Força-Tarefa de Equidade contra Covid-19; Jeff Zients para coordenador e Natalie Quilian como sub-coordenadora do grupo de Resposta à Covid-19.