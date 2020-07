Bia Kicis não é mais vice-líder do governo

Kicis é deputada federal de primeiro mandato e uma das principais aliadas do presidente no Congresso - (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro retirou a deputada Bia Kicis (PSL-DF) da função de vice-líder do governo no Congresso Nacional. A decisão foi publicada em edição extra na noite dessa quarta-feira (22), no "Diário Oficial da União".

Kicis é deputada federal de primeiro mandato e uma das principais aliadas do presidente no Congresso.

A mensagem não dá detalhes sobre o motivo da saída. A decisão foi tomada um dia após a aprovação pela Câmara da proposta de emenda à Constituição (PEC 15/1), que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) que teve voto contrário da deputada. Pelo Twiiter, Bia Kicis disse que votou “de acordo com sua consciência”. “Eu segui o exemplo do presidente Jair Bolsonaro, que quando foi parlamentar só votou de acordo com a consciência dele. Pra mim, ele é um modelo e continua sendo um modelo”, disse a deputada.