Palco de diversas manifestações culturais, a Casa de Leis celebra nesta semana o Dia da Cultura (5 de novembro) com uma exposição virtual. A galeria reúne 50 imagens de eventos e exposições promovidos ao longo do tempo na Casa de Leis. Clique na galeria de fotos e confira. Para saber sobre as ações da ALEMS relativas à cultura, clique aqui.