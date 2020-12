Bela Vista pode ser considerada capital sul-mato-grossense da pedra cal

O deputado Marcio Fernandes - (Foto: Divulgação)

O munícipio de Bela Vista pode ser denominado a capital sul-mato-grossense da pedra cal. O Projeto de Lei 240/2020 foi apresentado na sessão ordinária desta quinta-feira (17) pelo deputado Marcio Fernandes (MDB). A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

“Bela vista tem a peculiaridade de possuir matriz financeira diferenciada, face à possibilidade que tem de explorar a mineração de calcário em sua região. Tal situação é favorável, inclusive, a todo o município, não só pela arrecadação de impostos incrementada pela atividade, como pelo volume de empregos que gera”, justificou o autor.

Ainda segundo o parlamentar, a iniciativa pode beneficiar o munícipio em outros aspectos. “Acreditamos que a atividade é destaque não só no município, mas na região, e a elevação da cidade à capital sul-mato-grossense da pedra cal irá diferenciá-la das demais, positivamente, homenageando-a com a denominação e mostrando para a população não só do município, mas do estado, que a diversificação de matrizes financeiras é ponto importante para o desenvolvimento da localidade”, afirmou.