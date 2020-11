Informativo destaca ações da ALEMS contra a Covid-19

ALEMS - (Foto: Aline Kraemer)

Neste longo período de pandemia da Covid-19, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) se adaptou ao novo normal e continuou os trabalhos, voltados, em grande parte, ao enfrentamento da doença e de seus efeitos. O resumo dessas ações é apresentado no informativo “ALEMS no combate ao coronavírus”, que está na quinta edição. O material é produzido pela Secretaria de Comunicação Institucional da Casa de Leis.

“Infelizmente ainda estamos enfrentando essa pandemia e seus desdobramentos praticamente oito meses desde o início das restrições e das medidas de distanciamento, ainda sem uma definição de quando voltaremos ao normal. Nesse período tivemos que encontrar um ‘novo normal’ e nos adaptar para continuar desempenhando nossa função de representantes da sociedade no legislativo estadual”, comentou o deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da ALEMS. Nesta adaptação, a Casa de Leis passou a realizar eventos de forma remota: foram 86 sessões plenárias e 29 reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), segundo mostra o “ALEMS no combate ao coronavírus”.

O informativo também aborda, entre outros assuntos, a continuidade das obras de modernização da Casa de Leis. Conforme destaca a publicação, a reforma é feita com responsabilidade, está dentro do cronograma e propiciará mais conforto a todos e, de modo especial, a pessoas com deficiência. “As novas instalações proporcionarão mais segurança, condições adequadas de trabalho para os servidores da sede do Poder Legislativo e melhor atendimento para os sul-mato-grossenses”, considerou o deputado Zé Teixeira (DEM), 1° secretário da ALEMS.

Esta edição do “ALEMS no combate ao coronavírus” evidencia também a atuação dos parlamentares na proposição de projetos de leis para enfrentar os problemas provocados ou agravados pela pandemia. Desde fevereiro, os deputados apresentaram 65 propostas que visam, entre outros objetivos, combater a violência doméstica contra mulheres, crianças e adolescentes, reduzir incidência de suicídios, diminuir a mortalidade materna, infantil e fetal, e reconhecer como essenciais atividades de ação social.

O papel desempenhado pela ALEMS em articulações com outros poderes, órgãos e instituições no enfrentamento aos diversos problemas relacionados à pandemia é outro tema abordado no informativo. A publicação destaca, ainda, os decretos legislativos, que já beneficiaram 52 municípios com aprovação do estado de calamidade pública, os procedimentos de biossegurança adotados pela Casa de Leis e o trabalho da Comunicação Institucional, que tem aberto espaço a abordagens de especialistas sobre questões importantes relativas à pandemia.