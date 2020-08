BC, CNJ e PGF lançam novo sistema para busca de ativos do Poder Judiciário

Banco Central (BC), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Procuradoria-Geral da Fazenda (PGF) - (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Banco Central (BC), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Procuradoria-Geral da Fazenda (PGF) lançaram nesta terça-feira, 25, um novo sistema para busca de ativos do Poder Judiciário (Sisbajud).

De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o novo sistema permitirá que ordens judiciais sejam transmitidas diretamente ao sistema financeiro, sem ter que passar pelos sistemas do Banco Central.

"De forma totalmente digital e sem interferência humana, extratos de conta, cartões de crédito, contratos e cópias de cheques serão obtidas pela Justiça. Espera-se, portanto, maior celeridade do cumprimento de ordens judiciais", afirmou Campos Neto.