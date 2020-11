Barbosinha chega na véspera da eleição com 15% de vantagem sobre Alan Guedes

O deputado estadual José Carlos Barbosinha (DEM) - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual José Carlos Barbosinha (DEM) que disputa a Prefeitura de Dourados pela coligação “Reconstruir é Nosso Desafio” chega à véspera da eleição municipal com vantagem de mais de 15 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o vereador Alan Guedes (PP), da coligação “Respeito por Dourados”. É o que revela a pesquisa realizada nesta quinta (12) e sexta-feira (13) pela GMT Dados, junto a 702 eleitores do perímetro urbano, distritos e aldeias indígenas de Dourados.

A pesquisa foi realizada com base em amostragem aleatória representativa da população residente e eleitores de Dourados, com 16 anos ou mais de idade e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MS-05812/2020 e tem margem de erro de 3,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Na pesquisa estimulada, os entrevistadores apresentaram um disco com os nomes de todos os candidatos a prefeito de Dourados e fizeram a seguinte pergunta: se as eleições fossem hoje em qual desses nomes você votaria para prefeito de Dourados?

Barbosinha foi apontado como o nome escolhido por 35,3% dos entrevistados, com o vereador Alan Guedes aparecendo em segundo lugar na preferência do eleitor com 23,1%. Em terceiro lugar aparece o advogado Wilson Matos (PTB) com 6,3% das intenções de voto, seguido pelo farmacêutico Racib Panage Harb (Republicanos) com 5,3% das intenções de voto.

O comerciante Mauro Tronicke (PSL) aparece em 5º lugar com 4,7%, enquanto o professor João Carlos Joca (PT) está com 3,1% das intenções de voto. Na última colocação aparece Jeferson Bezerra (PMN) com 1%. Os votos brancos e nulos somam 7,6%, enquanto aqueles que responderam que não sabiam ou não responderam ficou em 13,7%.

Quando se considera apenas os votos válidos, excluídos brancos, nulos e indecisos, que é a forma que a Justiça Eleitoral usa para apurar o vencedor, a vantagem de Barbosinha fica ainda maior. Nesse cenário o candidato do DEM fica com 44,8% dos votos válidos, enquanto Alan Guedes fica com 29,3% dos votos válidos, uma diferença de 15,5% em relação ao primeiro colocado.

Nesse mesmo cenário, Wilson Matos fica com 8%, seguido por Racib Panage Harb com 6,7% e Mauro Tronicke com 6%. Computando apenas os votos válidos, João Carlos Joca fica com 4%, enquanto Jeferson Bezerra fica com 1,2%.