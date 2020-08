Agosto Verde: Perspectiva debate relação entre pandemia e depressão

Somos seres sociais, e isso é marca da evolução e construção da sociedade altamente conectada na qual o homem está hoje. Enquanto uma solução definitiva para o vírus que o mundo enfrenta não surge, o paliativo é seguir em isolamento. Com isso pode surgir a tristeza, e em alguns casos, a depressão, considerada o mal do século. Partindo desse princípio, a nova edição do “Perspectiva”, da TV ALEMS, debate a relação entre pandemia e a doença.

Lívia Machado conversou com a psicóloga Renata Monteiro, que explica que o ser humano é bastante dependente do afeto, que pode ser demonstrado de várias formas – uma delas é a conversa ou o abraço, situações que podem aumentar o contágio do coronavírus. Isoladas, as pessoas passam a sentir um vazio existencial, além de sentirem-se sozinhas no mundo.

Com isso, uma saída é fazer uso das ferramentas tecnológicas a favor do bem-estar, buscando uma reconexão com os outros e estabelecendo novas maneiras de sociabilizar. A medida vale ainda mais para idosos ou a quem se relaciona com essas pessoas, consideradas pertencentes ao grupo de risco.

O alerta é para sintomas de longa duração. É normal sentir tristeza ou desânimo ao longo da vida, no entanto, se esses sentimentos passarem a durar dias ou até semanas e o indivíduo não sentir vontade de superar essa situação, mesmo consciente de sua tristeza, é sinal de que talvez seja necessário buscar acompanhamento médico. Inclusive, em razão da pandemia, muitos desses atendimentos estão sendo prestados por estes profissionais à distância.

Mato Grosso do Sul, muito antes da pandemia, ciente da gravidade dessa patologia, instituiu em 2017 a campanha “Agosto Verde”, por meio da lei 5.088 criada pela ALEMS. Desde então, sempre no oitavo mês do ano, a sociedade reflete, provocada pelo poder público, sobre a depressão e a importância de seu tratamento.

O “Perspectiva” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora Claro NET TV em Campo Grande, e Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.