Agosto Verde: Depressão é tema do Programa Vida Saudável da Rádio ALEMS - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

No programa Vida Saudável desta sexta-feira (21), a Rádio Assembleia entrevista o psiquiatra Rodrigo Abdo. O especialista esclarece durante o bate-papo várias dúvidas relacionadas à depressão que já atinge no Brasil mais de 12 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com objetivo de conscientizar a população acerca da doença que é considerada o “Mal do Século”, a Asssembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) instituiu a campanha “Agosto Verde”, por meio da Lei 5.088/2017, de autoria dos deputados Paulo Corrêa (PSDB) e Pedro Kemp (PT) e dos então deputados Paulo Siufi (PMDB), George Takimoto (PDT) e Antonieta Amorim (PMDB).

Para o psiquiatra Rodrigo Abdo, ações como a da Casa de Leis são de grande valia, pois ajuda a conscientizar a população. “A depressão pode afetar qualquer cidadão independente da idade, por isso algumas medidas cotidianas podem contribuir com uma vida mental saudável. É preciso que as pessoas tenham tempo para si e que realizem atividades satisfatórias. Fazer exercícios físicos, ter alimentação saudável, priorizar o sono, gostar da atividade profissional e ter momentos de lazer”, pontua.

Conforme o especialista, há 30 anos a depressão tem sido uma das doenças mais temidas, e que o indivíduo possui 20% de ter durante a vida. “É importante ressaltar que 40% das pessoas terão a primeira crise de depressão antes dos 20 anos, por isso é preciso que se tenha uma atenção especial com saúde mental infantil. Muitos adultos com depressão iniciaram os quadros depressivos ainda quando criança ou adolescente”, explicou o psiquiatra.

Rodrigo Abdo também recomenda, caso a pessoa esteja com algum sofrimento psíquico e os sintomas persistam por mais de uma semana, procurar um especialista para que seja feito um diagnóstico precoce, que pode contribuir muito, evitando o progresso da doença.

Para acessar e ouvir o Programa Vida Saudável, clique aqui.