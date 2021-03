Dia Internacional da Mulher na ALEMS será comemorado em sessão virtual

O destaque da semana é a sessão solene virtual alusiva ao Dia da Mulher - (Foto: Wagner Guimarães )

Um dos eventos que celebram o Mês da Mulher acontece na próxima terça-feira (9), em que será comemorado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Dia Internacional da Mulher, com a sessão virtual para a entrega do troféu Celina Jallad. Haverá também na próxima semana a reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a partir das 8h de quarta-feira, e as sessões plenárias mistas, na quarta e quinta-feira, a partir das 9h.

Terça-feira (9 de março)

Por proposição da deputada Mara Caseiro (PSDB) acontece na terça-feira (10), conduzida do Plenário Júlio Maia, a sessão solene virtual de concessão do Troféu Celina Jallad, alusivo ao Dia da Mulher. No evento que integra a Campanha Assembleia Lilás, lançada nesta semana, serão homenageadas as profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à Covid-19.

Quarta-feira (10 de março)

A partir das 8h está marcada a reunião online da Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR). O grupo de trabalho é o responsável pela análise da constitucionalidade, juridicidade e legalidade das matérias que dão entrada na Casa de Leis, originadas nos outros Poderes, ou de autoria dos parlamentares.

Serviço

Todos os eventos da Assembleia Legislativa são transmitidas ao vivo pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS ou aplicativo Assembleia MS (Android/iOS). Acompanhe também o trabalho do Parlamento no Instagram e Twitter. Para receber as informações sobre os eventos que acontecem na Casa de Leis, adicione o WhatsApp (+55 67 3389-6393) da ALEMS.