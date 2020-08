Juventude em Pauta aborda sinais para prevenção ao suicídio

Programa Juventude em Pauta da TV Assembleia estreia nova edição. - ( Foto: TV ALEMS)

O Programa Juventude em Pauta da TV Assembleia estreia nova edição em alusão ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio, com entrevista que aborda quais sinais perceptíveis podem ser observados para evitar que alguém atente contra a própria vida.

Os sinais foram listados pela psicóloga Natielle Braga, pós-graduada em Terapia Cognitiva e com especialização em métodos de prevenção ao suicídio. De acordo com a entrevistada é preciso observar se a pessoa: tem falado sobre morte, demonstra não ter perspectiva de vida (falta de sonhos para o futuro), faz despedidas, se desfaz de objetos que sempre foi apegada, resolve pendências que eram entraves, não cuida mais da aparência (sempre foi vaidosa e agora nem corta mais o cabelo), entre outros sinais que você pode conferir no programa que vai ao ar nesta terça-feira, às 15h30, no Canal 9 da NET ou Canal do Youtube clicando aqui.

O Juventude em Pauta é um programa mensal da TV Assembleia com temas relacionados às pessoas entre 15 e 29 anos, faixa etária considerada jovem, de acordo com o Estatuto da Juventude no Brasil. Você também pode conferir reprises no canal fechado na quinta-feira, às 15h e aos sábados, às 13h30. Veja este e outros programa também pelo site oficial da TV ALEMS pelo: www.al.ms.gov.br/TvAssembleia/Programas.