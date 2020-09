Instituídas denominações a Batalhões, Esquadrão, Companhias e Unidades

Cada nome escolhido foi devidamente justificado no projeto - (Foto: Luciana Nassar / Arquivo ALEMS)

A partir desta terça-feira (1), 20 Batalhões, 13 Companhias Independentes, duas Unidades de Escolas e um Esquadrão Independente de Polícia Montada da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul receberão denominações históricas por força da Lei 5.560/2020, publicada no Diário Oficial do Estado.

A iniciativa foi do deputado Barbosinha (DEM), com o objetivo de homenagear quem contribuiu para o fortalecimento da Polícia Militar do Estado. “Heróis muitas das vezes anônimos, que ajudaram a fortalecer o nome da instituição, serviram de maneira ímpar à sociedade sul-mato-grossense. Longe de se constituir singela homenagem, os efeitos dessa denominação têm impacto na construção de identidades, no fortalecimento de ideologias e na construção de laços afetivos e atitudes socioculturais das pessoas em relação aos seus heróis e com a Instituição”, justificou o deputado na propositura da nova lei.

Cada nome escolhido foi devidamente justificado no projeto – confira aqui. Havendo elevação da Unidade, esta manterá a denominação também na nova estrutura. Você pode conferir a denominação escolhida a cada um dos 36 locais na nova lei na íntegra clicando aqui.