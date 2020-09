Carnaval de Corumbá é incluído no Calendário Oficial de MS

Carnaval de Corumbá - (Foto: Divulgação)

O tradicional Carnaval da cidade de Corumbá, comemorado anualmente entre os meses de fevereiro ou março, está incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado a partir desta terça-feira (1).

A inclusão foi feita por força da Lei 5.558 publicada hoje no Diário Oficial do Estado e é de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), que ao apresentar a proposição justificou que o evento “multiplica e potencializa os valores investidos pelo Poder Público, além de ser a maior festa popular do Centro Oeste brasileiro”.

A valorização da cultura também foi justificada pelo deputado, assim como a movimentação financeira no Turismo. Confira a publicação completa da nova lei clicando aqui.