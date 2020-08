Lei: Grupo Amor Vida é declarado de Utilidade Pública Estadual

A partir desta quarta-feira (12) a Associação Grupo Amor Vida Arthur Hokama (GAV) foi declarada de Utilidade Pública Estadual por força da Lei 5.551/2020, publicada hoje no Diário Oficial do Estado.

A autoria da nova lei é do deputado Cabo Almi (PT), que justificou que a associação é uma entidade civil, sem fins lucrativos, sem vinculação político-religiosa, fundada em 2001 em Campo Grande que tem por objetivo prestar apoio emocional à pessoa em crise, visando a prevenção de casos de suicídio.

As entidades declaradas de Utilidade Pública apresentam uma série de documentos de idoneidade para obtenção do título, que lhe permitem firmar convênios com o Poder Público e as obrigam a apresentar anualmente relatório dos serviços prestados à coletividade sul-mato-grossense. Saiba mais sobre a atuação da entidade pelo https://grupoamorvida.ong.