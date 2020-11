Audiência Pública na ALEMS discute sustentabilidade na região da Serra da Bodoquena

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) promoverá na próxima terça-feira (24), às 14h, a Audiência Pública Serra da Bodoquena, para discutir o zoneamento ecológico econômico na região bem como o uso sustentável dos recursos naturais da Serra da Bodoquena.

O evento é iniciativa do deputado estadual Renato Câmara (MDB), que é o coordenador da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental e da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos na Assembleia Legislativa. A Casa de Leis conta também com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, presidida por Lucas de Lima (Solidariedade).

“O Parque da Serra da Bodoquena é um patrimônio também sul-mato-grossense, apesar de sua gestão ser federal, e tem o inquestionável avanço da questão da preservação desta área, que é uma fonte de informações, de pesquisa, enfim, de produção de água. A audiência pública será mais uma oportunidade para avançarmos encaminhamentos e soluções para estabelecermos uma gestão sustentável do parque para que ele cumpra sua função social, voltada para pesquisa e a visitação”, disse Renato Câmara.

Estão confirmadas as participações do geógrafo doutor Fabio Martins Ayres, professor e pesquisador da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck. Ainda, participarão o grupo Unidos da Serra da Bodoquena, a Fundação Neotrópica do Brasil, o Grupo de Espeleologia Serra da Bodoquena e o Observatório Serra da Bodoquena, além de guias de turismo, empresários do ramo e ambientalistas.

O evento poderá ser acompanhado à distância, pois será transmitido ao vivo por meio do canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS). A Casa de Leis continua fechada para o público devido às restrições estabelecidas em combate ao coronavírus.