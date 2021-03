Atendendo pedido de Zé Teixeira, Governo inicia projeto para obras na MS-274

Zé Teixeira e o Governador Reinaldo Azambuja. - (Foto: Assessoria Parlamentar)

Em outubro de 2020, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado, obras de pavimentação asfáltica na MS-274, no trecho compreendido desde a MS-276, entre os municípios de Dourados e Deodápolis.

O deputado Zé Teixeira justificou na época que a rodovia “atravessa região de produção agropecuária, atende a diversas propriedades rurais e a pavimentação reivindicada torna-se imprescindível para tornar a via com trafegabilidade segura, considerando seu péssimo estado de conservação, apresentando-se bastante esburacada e com leito irregular”, disse.

Em resposta ao pedido de Zé Teixeira, o Governo do Estado informou por meio do Diário Eletrônico nº 10.425, de 03 de março de 2021, o Extrato de Contrato para elaboração do projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação asfáltica, inclusive obras de artes especiais, na rodovia MS-274, trecho: MS-274 km 38,80 – início no trecho urbano de Porto Vilma, com extensão aproximada de 20,40 km, no município de Dourados e Deodápolis.

Segundo Teixeira, a benfeitoria atenderá não só os moradores da região, bem como, toda população de Mato Grosso do Sul, que utiliza a referida rodovia para deslocamento. “A pavimentação asfáltica oferecerá trânsito com tranquilidade aos moradores da região e usuários da rodovia, atendendo também aos anseios dos cidadãos e produtores rurais da região, que poderão trafegar pela estrada de forma segura, enfrentando menor risco de acidentes e danos aos veículos”, pontuou o deputado.