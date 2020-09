Associação em Sidrolândia pode receber título de Utilidade Pública

Na justificativa do projeto está destacado que toda a documentação para a solicitação do título foi apresentada. A concessão possibilitará a celebração de convênios com o Poder Público e recebimento de emendas parlamentares - ( Foto: Luciana Nassar)

A Associação Comitiva dos Amigos com sede em Sidrolândia poderá receber título de Utilidade Pública por meio de Projeto de Lei apresentado nesta quarta-feira (2) pelo deputado Professor Rinaldo (PSDB).

O parlamentar explicou durante a sessão ordinária que a entidade sem fins lucrativos tem a finalidade realizar ações de saúde para tratamento ao câncer. “Atualmente são 241 pacientes cadastrados, em que eles disponibilizam passagens ou combustível, cestas alimentares, alimentação para sondas e suplementos alimentares, exames, medicamentos, fraldas geriátricas, medicamentos, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, colchões a acamados e ajuda de custo e auxílio a paciente que se tratam fora do estado”, destacou o deputado.

Na justificativa do projeto está destacado que toda a documentação para a solicitação do título foi apresentada. A concessão possibilitará a celebração de convênios com o Poder Público e recebimento de emendas parlamentares. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).