Asfalto entre Naviraí e Porto Caiuá trará benefícios para a região do Conesul, diz Mara Caseiro

Deputada estadual, Mara Caseiro - (Foto: Divulgação)

O trecho da MS-489 que liga o município de Naviraí ao distrito de Porto Caiuá, recebeu atenção da deputada estadual Mara Caseiro na solicitação ao Governo do Estado e à AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), para implantação de pavimentação asfáltica. De grande importância também por tratar-se de via que faz divisa com o estado do Paraná, a parlamentar ressaltou os benefícios da obra, em sua indicação feita no último dia (1º).

“A posição logística privilegiada desta rodovia para Mato Grosso do Sul e, especialmente, para Naviraí, a via ainda não dispõe de pavimentação asfáltica, fator que impõe inúmeros obstáculos ao desenvolvimento socioeconômico da região e ao bem-estar da população”, afirmou Mara.

A questão turística também foi salientada pela deputada no pedido de pavimentação asfáltica. “Além da subutilização deste importante corredor de escoamento da produção agroindustrial de nosso Estado, a falta de pavimentação asfáltica também impede o pleno desenvolvimento do potencial turístico do Porto Caiuá que, embora belíssimo, está inexplorado em decorrência das condições precárias de acesso ao local”, lamentou.

Por fim, Mara Caseiro destacou na indicação, a importância da obra na MS – 489, para a região do Conesul, com a redução do tempo de viagem, avarias veiculares e visibilidade ao local que detém particularidades turísticas riquíssimas. “Todos esses benefícios podem ocorrer com a realização dessa pavimentação”, finalizou a deputada.