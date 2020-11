Aracaju: com 99,3% apurado, Edvaldo (PDT) e Danielle (Cidadania) vão ao 2º turno

O prefeito de Aracaju (SE) e candidato a reeleição, Edvaldo Nogueira (PDT), vai ao segundo turno das eleições na capital sergipana contra a candidata do Cidadania, Delegada Danielle. Com 99,3% das seções apuradas, o pedetista tem 45,5% dos votos válidos, enquanto a sua adversária soma 21,3%. Não há mais como o prefeito se reeleger no primeiro turno ou Danielle ser ultrapassada pelo terceiro colocado, Rodrigo Valadares, do PTB, que conta com 10,89% dos votos válidos, ou Márcio Macedo, do PT, com 9,54%, em quarto lugar.

Em seguida aparecem Lúcio Flávio (Avante), com 4,74%; Georlize (DEM), com 3,98%; Alexis Perdão (PSOL), com 3,19%; Delegado Paulo Márcio (DC), com 0,24%; Almeida Lima (PRTB), com 0,22%; Gilvani Santos (PSTU), com 0,22%; e Juraci Nunes (PMB), com 0,11%.