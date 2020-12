Aprovado projeto do Vaz que assegura vítimas de violência doméstica

O deputado Antonio Vaz (Republicanos) - (Foto: Israel Santos)

Durante a sessão remota desta quarta-feira (02), foi aprovado o Projeto de Lei 62/2020, do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que dispõe sobre implementar protocolos de prevenção e acolhimento aos casos de violência doméstica contra mulheres e crianças durante o estado de calamidade decretado em razão da pandemia da Covid-19.

Conforme Vaz, o programa dará uma atenção às sobreviventes de violência doméstica em isolamento social ou quarentena, com o objetivo de contatar por ligação telefônica e por WhatsApp todas as mulheres que informaram terem sofrido de violência doméstica nas delegacias especializadas de defesa da mulher, conselho tutelar, bem como entrar em contato com todas as

pessoas denunciantes de maus tratos contra menores.

A violência sexual é silenciosa, ocorre às escondidas e repetidamente em muitos casos, já que a vítima é obrigada a se calar, pois são feitas ameaças pelo agressor. Também existe a situação em que o agressor faz a vítima se sentir culpada e, assim, ela tem vergonha de contar o que aconteceu” explicou Vaz.

Para o autor da proposta, o intuito é conscientizar e incentivar a população a denunciar os casos suspeitos ou confirmados de violência sexual contra crianças e adolescentes. “A realidade é cruel, dados do Disque 100 mostram que no Brasil, a cada hora, três crianças são vítimas de abuso. Só no ano passado, totalizaram 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade, esse projeto visa ajudar o povo do sul-matogrossense, auxiliando na proteção dos menores” comentou Vaz