Após queimadas, Tebet solicita criação de brigadas permanentes no Pantanal

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) - (Foto: José Cruz/ABrasil)

Com a concentração de focos de queimadas nas regiões de Corumbá, Aquidauana e Jardim, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), solicitou na audiência pública virtual realizada ontem (4) com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que o governo federal apoie a criação de brigadas permanentes de incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso.

Como já noticiado pelo portal A Crítica, Bombeiros de Corumbá, Aquidauana e Jardim se deslocaram ontem, de barco, para a área de concentração de focos de calor na região entre a Serra do Amolar e o Parque Nacional do Pantanal, na divisa de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Os incêndios florestais, depois de extintos no começo de outubro, reacenderam devido ao baixo índice de chuvas previstas para o período. Os focos estão localizados nas matas ciliares dos rios Paraguai e Cuiabá, que margeiam o parque de 138 mil hectares, na reserva Acurizal e em direção da Ilha Ínsua, área demarcada dos índios guató, na fronteira com a Bolívia.

A senadora disse saber que a atribuição é do Governo do Estado, mas solicitou o apoio do Executivo Federal. “Nós poderíamos tentar fechar o ano com recurso para construção e a sinalização dos ministérios para a qualificação, além de um aporte para os próximos 4-5 anos (período previsto de estiagem), não só em MS, mas em MT. Quanto custa construir duas brigadas permanentes de incêndio com uma estrutura mínima ali? Quantos mil hectares de terras teriam sido preservados (se houvesse brigada permanente)?”, disse, pedindo o apoio de Marinho e da Ministra da Agricultura Tereza Cristina.

O Governo Federal já liberou mais de R$ 20 milhões para a compra de equipamentos e combustível necessários ao combate das queimadas no Pantanal. Também liberou outros R$ 19 milhões ao ICMBio para pagar brigadistas. Outros R$ 6 milhões foram concedidos ao Mato Grosso do Sul para a recuperação de pontes destruídas pelo fogo. Durante a audiência, os senadores ainda pediram apoio financeiro para a construção de pistas de pouso para que aeronaves possam se abastecer com água.

Durante a audiência, Marinho elogiou a Comissão do Pantanal e disse esperar do colegiado um subsídio das ações para cooperação. “A expectativa é de sermos parte da solução do problema, em conjunto com os governos estaduais, municipais, com o Congresso brasileiro, com mudanças eventuais da legislação, com aporte de recurso, com expertise técnica. Mas entendendo que isso é um processo que leva em consideração o conjunto da sociedade e aqueles que moram em cada um dos estados centrais do Brasil”, afirmou.