Após pedido do deputado Neno Razuk, Assomar ganha veículo doado pela Agraer

O diretor da Agraer, o vereador Zuza, prefeito Tomazelli e assessor do deputado Neno Razuk - (Foto: Assembleia Legislativa MS )

O deputado Neno Razuk (PTB) conseguiu por meio de solicitação junto ao Executivo Estadual e em parceria com a a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) a doação de um veículo a Assomar, em Itaquiraí. O carro foi solicitado pelo vereador Zuza (DEM) que também pediu por equipamentos para auxiliar os produtores rurais.

A doação foi protocolizada em ofício enviado a agência na semana passada e é um grande avanço para a associação. “O pedido foi feito pelo vereador Zuza e relatou a necessidade do carro para a Assomar, que mexe com com agricultura familiar da região. Estudei a demanda, indiquei a Agraer e tivemos a feliz notícia de saber que a solicitação foi atendida rapidamente. Agora os membros da associação poderão utilizar o veículo para agendar as necessidades locais”, destaca Neno.

Além da doação do carro, o vereador Zuza e o prefeito Tomazeli, pediram por três ensiladeiras e uma calcareadeira, que serão utilizados pela associação para auxiliar os produtores. "Isso é importante porque gera emprego e renda para a comunidade local e fortalece cada dia mais o municipalismo que é uma das nossas metas", finalizou.