Após pedido de Neno Razuk, Sejusp doa 4 novos veículos para Miranda-MS

Deputado estadual, Neno Razuk (PTB) - (Foto: Luciana Nassar / Assecom ALEMS)

Dois carros, duas motos e muitas melhorias na mobilidade de Miranda. Esse é o resultado do pedido feito pelo deputado estadual Neno Razuk (PTB) ao Governador Reinaldo Azambuja e ao secretário Antônio Carlos Videira, titular da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Serão doados quatro carros para a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Miranda. A solicitação foi apresentada pelo prefeito Edson Moraes (PSDB) e entregue ao parlamentar que intermediou as conversas e solicitações.



“Recebemos o pedido vindo do município após uma resposta positiva do governador, enviamos a indicação a Sejusp para que desse uma atenção a essa demanda. As dificuldades que eram enfrentadas para atender aos chamados, em especial por ser uma região turística e que tem áreas de preservação, demanda atendimento mais ágil e fiscalização constante, então fará diferença para toda a população”, contou Neno sobre a solicitação feita por Moraes.



Para que os veículos sejam entregues, a doação segue os trâmites e a cidade receberá dois carros, sendo eles dois modelos Fiat Pálio Wekend e duas motocicletas Yamaha Lander. “A doação irá intensificar o trabalho da equipe, que têm um vasto território de preservação para monitorar e fiscalizar, além de cuidar de perto dos recursos naturais de Miranda”, disse o parlamentar.