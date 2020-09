Após pedido de Evander, cruzamento entre Rua da Paz e Goiás ganha semáforo na Capital

A indicação foi um pedido dos moradores do bairro que sofrem com a dificuldade de atravessar a Rua da Paz em horários de pico - (Foto: Assessoria Evander Vendramini)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) requereu, no fim do mês de agosto, a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Goiás e da Paz, no bairro Jardim dos Estados em Campo Grande. O pedido havia sido encaminhado à Prefeitura Municipal e à Agência Municipal de Trânsito (Agetran). Nesta semana, a Agência instalou os sinaleiros.

Conforme Evander explicou, a indicação foi um pedido dos moradores do bairro que sofrem com a dificuldade de atravessar a Rua da Paz em horários de pico, devido ao excesso de tráfego e de altas velocidades dos veículos que por lá trafegam e que muitas vezes ocasionam acidentes de trânsito.

“O tráfego no local é bastante acentuado, pois possui diversas escolas, clínicas médicas, escritórios e restaurantes, além de ser corredor para a região leste de Campo Grande. A nova sinalização vai trazer mais segurança aos pedestres e motoristas, bem como evitar acidentes”, destacou Evander.