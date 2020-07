Ministro Augusto Heleno, do GSI, participa da Voz do Brasil

Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, participa do programa A Voz do Brasil nesta segunda-feira (27).

Algumas das medidas para garantir a segurança do país são de responsabilidade do GSI, como combater crimes nas fronteiras, ações contra o terrorismo, e proteger dados e informações sigilosas do governo. O GSI passa ao governo informações estratégicas para ações nessas áreas, além de garantir a segurança do presidente e vice-presidente da República.