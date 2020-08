Antes de voltar a Brasília, Bolsonaro se despede pessoalmente de população nioaquense

O presidente em Nioaque - (Fotos: Enviadas por leitores)

Após a passagem por Corumbá nesta manhã (18), Jair Bolsonaro (sem partido) visitou o 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque. O presidente chegou até o município de helicóptero, que saiu de Campo Grande.

A aparição do presidente no município fez muito sucesso entre moradores, que receberam o chefe do Poder Executivo com o coro "Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só para te ver”, já que teve até moradores de Aquidauana e Anastácio que enfrentaram a rodovia para encontrar o presidente. Em outras ocasiões, Bolsonaro já havia deixado evidente o carinho pelo município.

Para receber o presidente, um grande esquema de segurança do Exército Brasileiro foi montado. Vários trechos foram interditados como forma de controlar o tráfego de veículos. Várias faixas e outdoors foram espalhadas pela cidade dando boas vindas ao presidente.

O presidente em Nioaque

Para a chegada do presidente na cidade liderada pelo prefeito Valdir Júnior (PSDB), foi organizado uma salva de gala com 21 tiros de salva de festim, disparados por de obuseiros 105 mm como forma de homenagear o presidente da República que já serviu na cidade para o 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque, entre 1979 a 1981. A visita aconteceu por volta das 15h30, mas fez a aparição para o público por volta das 17h00.

"É a primeira que eu venho aqui e estou impressionado com a recepção do povo ao presidente Bolsonaro. A cidade é o retrato da simpatia e estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Desejo muita saúde, alegrias, realizações e vamos continuar por um Brasil melhor", disse o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil, Augusto Heleno a Serrana FM de Nioaque do Grupo Feitosa de Comunicação.