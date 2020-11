Alexandre Kalil é reeleito em Belo Horizonte com 63,36% dos votos

Com 99,76% das seções apuradas, o candidato do PSD à prefeitura de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil, foi reeleito no primeiro turno com 63,36% dos votos até o momento. Em segundo lugar, ficou o candidato do PRTB, Bruno Engler, com 9,95% dos votos.

O candidato do Cidadania, João Vitor Xavier, em terceiro lugar, tem 9,22% dos votos válidos. Em seguida, estão a candidata pelo PSOL, Áurea Carolina, com 8,33%, e o candidato do Novo, Rodrigo Paiva, com 3,64%. (Nicholas Shores)