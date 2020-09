Alexandre Kalil é confirmado como candidato a prefeito de Belo Horizonte

Alexandre Kalil durante coletiva de imprensa na prefeitura de BH, em maio - (Foto: Amira Hissa/PBH)

Com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi confirmado em convenção do partido realizada neste domingo, 13, como candidato à reeleição na capital mineira. O vice do prefeito será Fuad Noman, presidente municipal do PSD, ex-secretário de Fazenda de Kalil, que deixou o cargo para fazer parte do comando da campanha.

Fuad foi ainda secretário de estado da Fazenda durante o primeiro mandato do hoje deputado federal Aécio Neves (PSDB) como governador de Minas Gerais (2003/2006).

Belo Horizonte é uma das duas capitais governadas pelo PSD. A outra é Campo Grande (MS). O partido decidiu ainda delegar ao comando da legenda no estado o fechamento de coligação para a disputa. A Rede deve ser um dos partidos a apoiar Kalil.

Também em convenção, no sábado, 12, o PSTU lançou o professor da rede municipal de ensino Wanderson Rocha candidato a prefeito da capital. A vice será Firmina Rodrigues, militante de movimentos contra a opressão às mulheres, negros, negras e à comunidade LGBT. O Podemos, ainda neste sábado, lançou o deputado federal Igor Timo como candidato ao governo municipal.