ALEMS inicia trabalhos legislativos em sessão transmitida ao vivo - ( Foto: Aline Kraemer )

Adequada à realidade imposta pela pandemia da Covid-19, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, na próxima terça-feira (2), a solenidade de instalação da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. Fechado ao público, o evento contará com os ritos habituais, obedecendo às medidas de biossegurança necessárias à prevenção contra o contágio do novo coronavírus. A solenidade será transmitida ao vivo por todos os canais de Comunicação do Poder Legislativo Estadual: canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS, e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).

A partir das 8h30, haverá a evolução da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. Pela primeira vez, a tropa será comandada por uma mulher. Em seguida, os parlamentares e autoridades que participarão da solenidade seguirão para o Pavilhão das Bandeiras, para receber o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Ele passará em revista à tropa e será recepcionado pelo presidente da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB), para o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul, e de Campo Grande, simultâneo à execução dos hinos pela Banda da PMMS.

No Plenário Júlio Maia, a mensagem do governador do Estado é recebida pelo presidente Paulo Corrêa. A liderança do governo na Assembleia Legislativa fará seu discurso, e também um representante da oposição e o presidente Paulo Corrêa, que, após sua fala, solicita aos líderes dos blocos e bancada que informem se as lideranças serão mantidas ou indiquem os novos nomes destas composições, o mesmo é solicitado às lideranças partidárias e comissões técnicas, que seja informado na solenidade ou na próxima sessão ordinária, por escrito ou oralmente em plenário, os membros titulares e respectivos suplentes.

Além da transmissão em tempo real, pelos canais de Comunicação da ALEMS, a Secretaria de Comunicação Institucional disponibilizará à imprensa materiais em vídeo, som, fotos e textos, relacionados à cobertura do início dos trabalhos legislativos.