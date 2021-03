ALEMS contribui no enfrentamento da violência contra a mulher no município de Coxim

Objetivo do projeto é fortalecer o combate à violência contra a mulher - (Foto: Pixabay / ninocare para o Estadão)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) participa de mobilização para o enfrentamento da violência doméstica e de estímulo ao empreendedorismo da mulher em Coxim. Na tarde desta quarta-feira (03), o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), discutiu o assunto em reunião, realizada na sala da presidência, com autoridades do município e do governo do Estado. Ficou decidido que as estratégias serão debatidas e alinhadas em abril em encontro a ser realizado em Coxim.

Participaram da reunião desta tarde com o presidente Paulo Corrêa, o prefeito de Coxim, Edilson Magro, o vice-prefeito, Flávio Dias, o presidente da Câmara Municipal, vereador Willian Meira, o vice-presidente, vereador Flávio Duarte, e a subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja.

“A Assembleia Legislativa cumpre seu papel de trabalhar por um Estado mais justo e com mais proteção para as mulheres”, considerou Paulo Corrêa. Ele contou que foi procurado pelo prefeito Edilson Magro e pelo vereador Willian para tratar sobre a questão da valorização da mulher em Coxim. Também disse que o governo do Estado, através da Subsecretaria das Mulheres, prontificou-se em ajudar nas ações, “fazendo toda articulação necessária para levar até Coxim instrumentos que possam, efetivamente, contribuir para pôr fim à violência contra mulher”, afirma.

No encontro, ficou definida uma reunião local, que será realizada em abril, com presença de representantes do Executivo Municipal e do Governo do Estado para alinhar estratégias. “A pedido do presidente, pactuamos uma reunião local, em Coxim, em abril, onde teremos a presença da rede municipal de atendimento à mulher, envolvendo a Segurança Pública, Câmara de Vereadores, entidades da sociedade civil e membros do Executivo Municipal para que a gente possa fazer um diagnóstico e alinhar parcerias e estratégias”, adiantou a subsecretária Luciana Azambuja.

“Nossa preocupação não é só a Câmara de Vereadores, mas também o aumento dos casos de violência contra a mulher no município. Nós procuramos a subsecretária Luciana Azambuja, junto com o grupo, para que possamos fazer um trabalho em defesa da mulher vítima de violência”, pontou Willian Meira. “Fomos bem atendidos pelo presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa, e direcionamos para marcar uma reunião com todas as autoridades para que possamos dar andamento às ações de defesa das mulheres”, completou.

O município de Coxim conta, atualmente, com uma coordenadoria e um Centro de Atendimento à Mulher, mantidos pela prefeitura. O núcleo foi implantado e mobiliado pelo Governo do Estado, com recursos do Governo Federal, como parte do pacto nacional de enfrentamento à violência. Também participaram da reunião as assessoras da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Raiza Espíndola e Melânia Araújo.

(Com informações da Assessoria de Comunicação)