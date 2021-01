ALEMS atualiza medidas de funcionamento e disciplina volta das atividades legislativas - (Foto: Wagner Guimarães/Arquivo ALEMS )

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) prorrogou as medidas temporárias de funcionamento do Parlamento e também disciplinou o retorno das atividades legislativas. As medidas foram publicadas no Diário Oficial do Legislativo nesta quarta-feira (27), por meio do Ato 1/2021, e podem ser acessadas na íntegra neste link.

Até o dia 30 de abril, estão suspensos o atendimento ao público nas dependências da ALEMS e a realização, de forma presencial, de eventos coletivos como sessões solenes, audiências públicas, frentes parlamentares e visitação institucional. Também permanece suspenso até o dia 30 de abril o prazo de tramitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa (2019).

A suspensão faz parte das medidas temporárias da Casa de Leis para prevenção ao contágio pelo coronavírus. De acordo com a Mesa Diretora, os eventos coletivos, depois de aprovados pelo Plenário, poderão ser realizados por meio de videoconferência.

Retorno das atividades

Na segunda-feira (1), os servidores do Legislativo retornarão do período de férias coletivas. Todos os servidores das secretarias e gerências da ALEMS voltarão ao trabalho presencial, ressalvados, exclusivamente, aqueles com idade igual ou superior a 60 anos e os que comprovadamente pertencerem ao grupo de risco para a contaminação pelo coronavírus.

Com relação aos servidores dos gabinetes parlamentares, caberá a cada chefe de gabinete, de acordo com a conveniência de cada parlamentar, designar os servidores para o trabalho presencial e para o trabalho remoto.

Todos os profissionais em trabalho presencial deverão passar por avaliação da Junta Médica da ALEMS. Os dias e horários da avaliação estão detalhados no Ato. O uso de máscaras hospitalares ou de tecido no âmbito da ALEMS é obrigatório.

As sessões do Plenário, as reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e as reuniões da demais Comissões de Mérito serão realizadas de forma mista (presencial e remota). É facultada aos deputados a participação remota nas sessões e reuniões. As sessões do Plenário e as reuniões das Comissões serão transmitidas ao vivo pelos canais oficiais de comunicação da ALEMS.

