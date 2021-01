Alemanha retoma construção de gasoduto ligado à Rússia, alvo de crítica dos EUA

Gasoduto - (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Autoridades da Alemanha deram permissão imediata nesta sexta-feira (15) para retomar a construção de um gasoduto submarino para trazer gás natural da Rússia. A decisão da Agência Marítima e Hidrográfica Federal ainda pode sofrer apelação, o que significa que pode haver outra paralisação na construção do projeto Nord Stream 2, criticado pelos Estados Unidos, outros países europeus e grupos ambientais.

O governo dos EUA argumentou que o gasoduto tornaria a Europa mais dependente do gás russo e prejudicaria a segurança energética europeia. O Kremlin respondeu acusando Washington de tentar promover suas próprias vendas de gás natural liquefeito. O projeto do gasoduto também sofreu oposição da administração do presidente Barack Obama, e as autoridades alemãs disseram que não esperam grandes mudanças na política dos EUA quando o presidente eleito Joe Biden assumir a Casa Branca.

O ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas, porém, disse a repórteres nesta sexta-feira que esperava conversas de alto nível com o novo governo sobre a possibilidade de novas sanções dos EUA para empresas envolvidas no projeto do gasoduto, como a estatal russa Gazprom. "Naturalmente, queremos conversar sobre esse assunto com nossos colegas em Washington assim que o novo governo comece", disse ele.

Maas acrescentou que não sabe se as empresas envolvidas na construção do gasoduto têm planos de retomar imediatamente os trabalhos após a decisão da Agência Marítima e Hidrográfica. Fonte: Associated Press.