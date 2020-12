Alemanha registra recorde de 590 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Angela Merkel - (Foto: Swen Pförtner/ AFP)

A Alemanha confirmou seu recorde de 590 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo levantamento do Instituto Robert Koch, que tem monitorado o quadro da doença no país. Em relatório, o instituto comenta que neste momento o nível de transmissão do vírus no país é alto, por isso a população é "fortemente encorajada" a se comprometer contra o problema. A chanceler Angela Merkel pediu que mais restrições sejam adotadas em nível nacional, a fim de conter a transmissão da covid-19. O instituto alerta também para o crescimento no número de pessoas que recebem tratamento hospitalar intensivo por causa da doença.