Alê Youssef volta à Secretaria de Cultura, anuncia Bruno Covas

Alê Youssef deixou apasta em março de 2020 para integrar o gabinete executivo do prefeito - ( Foto: Instagram)

Durante anúncio dos secretários da gestão, o prefeito Bruno Covas confirmou a volta de Alê Youssef à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Em março deste ano, Youssef tinha deixado a pasta ao recebeu convite do partido Cidadania, em possível candidatura de vice na chapa do prefeito, o que não aconteceu. Na época, ele substitui André Sturm, nomeado ainda na prefeitura do atual governador João Doria.

Na ocasião, Youssef foi substituído pelo ator e diretor Hugo Possolo. O fundador do grupo Parlapatões comentou sua saída da secretaria. "Agradeço imensamente ao prefeito @brunocovas a honra de estar como Secretário Municipal de Cultura. Duas palavras para definem o momento: gratidão e aprendizado. Gratidão pela confiança que me sempre ofereceu autonomia e apoio", escreveu Possolo.

Sobre o retorno à secretaria, Youssef confirmou a indicação. "Muito obrigado prefeito, pela oportunidade de novamente trabalhar pela cultura da nossa cidade. A responsabilidade é enorme, e o meu comprometimento será integral. Vamos juntos!"