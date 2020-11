Um alagamento atingiu hoje (15) a escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade, no bairro Maria Aparecida Pedrossian - (Foto: Divulgação)

Um alagamento atingiu hoje (15) a Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade, no bairro Maria Aparecida Pedrossian em Campo Grande e impediu a entrada de eleitores que votam no local. Além do alagamento no pátio da escola, as salas ainda tiveram goteiras.

A chuva começou por volta das 12h30 e durou cerca de 1h30. A previsão do tempo para hoje apontava para a possibilidade de chuvas durante o dia.