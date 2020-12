Advogado Ely Ayache recebe título de cidadão campo-grandense pelos serviços prestados

Ayache foi indicado a receber o título pelo vereador Francisco Veterinário - (Foto: Divulgação)

Recebeu o título de cidadão campo-grandense, o advogado Ely Ayache, presidente da Anoreg-MS (Associação dos Notários e Registradores do Brasil do Mato Grosso do Sul e tabelião no Cartório Ayache - 3º Oficio. Ele foi um dos homenageados em solenidade realizada na Câmara Municipal, no dia 21, tendo o trabalho reconhecido em prol do desenvolvimento de Campo Grande.

Ayache foi indicado a receber o título pelo vereador Francisco Veterinário. A comenda trouxe grande alegria ao homenageado que diz sentir-se honrado por fazer parte da história da cidade. “Sinto-me feliz honrado em receber esse titulo glorioso da cidade. É algo que corrobora com o trabalho que nós temos feito aqui na cidade de Campo Grande, há quase 30 anos como advogado, funcionário público estadual e hoje como tabelião. Pra mim, isso é uma honra”, conta. “O vereador Veterinário Francisco foi parte fundamental para que esse título fosse entregue a mim, tenho apenas que agradecer a ele por essa honra que me foi dada”, salientou.

O vereador Francisco Veterinário, responsável pela indicação ao título destacou o excelente trabalho de Ayache a frente do 3º Serviço Notarial. “Ely Ayache, tem obtido destaque em sua atuação. Sendo o primeiro cartório sul-mato-grossense a receber a Certificação da Gestão Empresarial para Serviços Notarias e de Registro (ABNT/NBR 15860:2010) e também o primeiro a disponibilizar seus serviços digitalmente”, destacou o parlamentar.

Natural de Aquidauana, ele é bacharel em direito pela UNAES Campo Grande, pós-graduado em Direito Público e Privado pela Faculdade Damásio/SP e pós-graduado em Direito Notarial e Registral pelo LFG/SP, e mestre em Responsabilidade Civil pela Universidade de Girona na Espanha. É tabelião concursado desde 2012 do 3º Serviço Notarial de Campo Grande/MS e atualmente é presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil do Mato Grosso do Sul (ANOREG/MS) no triênio 2019/2021.

Normalmente o título de cidadão é entregue no mês de agosto, mas diante da pandemia, a solenidade teve o calendário alterado para dezembro. A outorga do Título de Cidadão Campo-Grandense homenageia quem adotou Campo Grande como terra natal, escrevendo suas histórias no âmbito pessoal e profissional.