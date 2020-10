Ações para promover a Avicultura em MS é tema de projeto de lei

O deputado estadual Marcio Fernandes (MDB) apresentou durante a sessão ordinária desta quarta-feira (21) o Projeto de Lei 201/2020, que institui em Mato Grosso do Sul, a Semana Estadual da Avicultura. O evento integra o Calendário Oficial de Eventos do Estado e será realizada, anualmente, no dia 25 a 31 de agosto.

Entre os objetivos da realização da Semana da Avicultura estão o estímulo de ações que visem a promoção e o apoio à atividade da avicultura, e o envolvimento das instituições ligadas ao setor, com intuito de colaborar para o desenvolvimento da cadeia produtiva.

Se a proposta receber parecer favorável à sua tramitação na Casa de Leis pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e pelas comissões de mérito, sendo aprovada também nas votações em plenário, torna-se lei e entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

O deputado explica a relevância da avicultura para Mato Grosso do Sul. “É atividade de fundamental importância social e econômica para o País e para o Estado. O setor obteve crescimento em sua produção, mesmo em tempo de pandemia e com todos os cuidados fitossanitários exigidos. Esta semana incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado faz jus ao setor e ainda tem relação com o dia nacional dedicado a eles, 28 de agosto”, informou Marcio Fernandes.