Ações institucionais e estratégicas são esclarecidas no programa Defensoria Explica - (Foto: TV ALEMS )

O primeiro Defensoria Explica de 2021 recebeu o coordenador do Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas (NAE), defensor público Pedro Paulo Gasparini.

Além da atuação junto a outros núcleos, o defensor fala da importante participação da Defensoria Pública na Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária e sobre como a plataforma virtual de atendimento, disponibilizada pela Defensoria Pública de MS em maio de 2020, tem permitido que a população tenha acesso à Justiça durante a pandemia do novo coronavírus,

O Programa Defensoria Explica é realizado por meio de uma parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), com a Defensoria Pública e é veiculado na TV ALEMS, canal 9 da Claro Net TV. Você também pode conferir esta e outras edições do programa, no YouTube, no canal da TV Assembleia.