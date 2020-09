"A meta é uma Assembleia acessível", diz 1º secretário em visita a obras da ALEMS

Deputado Zé Teixeira, acompanhado de representantes do Sicredi, verificou os locais onde serão instaladas agências bancárias - (Foto: Gustavo Nunes)

O deputado Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), realizou nova visita às obras da Casa de Leis na manhã desta sexta-feira (25) e ressaltou que a meta é proporcionar um Parlamento ainda mais transparente, moderno e acessível. Acompanhado de representantes do Sicredi, o parlamentar inspecionou, entre outros setores, os locais onde serão instaladas a agência da cooperativa financeira e das demais instituições que prestarão serviços na ALEMS.

As obras na rampa com acessibilidade também foram conferidas

“Nossa meta sempre foi proporcionar uma Assembleia Legislativa ainda mais transparente, moderna e acessível para todos”, afirmou o deputado Zé Teixeira. Ele informou que, além dos locais de instalação das agências bancárias, também acompanhou o andamento de outras mudanças no prédio. “Conferi a entrega da Secretaria de Finanças e Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos [SALJ] e a nova entrada dos funcionários, que tem rampa de acessibilidade”, disse o 1° secretário.

O deputado Zé Teixeira tem acompanhado de perto as obras na ALEMS. Há duas semanas, no dia 9, ele e o deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente do Parlamento, verificaram os trabalhos na SALJ e na Secretaria de Finanças e Orçamentação. “Não temos dúvidas de que o resultado trará benefícios para o legislativo estadual e para toda população sul-mato-grossense”, considerou o presidente na ocasião.

As obras de reforma e modernização da ALEMS são realizadas de forma responsável com atenção às normas gerais de segurança e, de modo específico, neste período de pandemia da Covid-19, aos protocolos e medidas de prevenção ao contágio da doença. Todo trabalho também é feito com o cuidado às pessoas com deficiência, em conformidade com as regras de acessibilidade.