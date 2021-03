Visitas presenciais nos presídios de MS estão proibidas até dia 24

As visitas estão proibidas - (Foto: Divulgação)

Ficou prorrogado até o dia 24 de março a suspensão de visitas presenciais nos presídios de Mato Grosso do Sul. O novo prazo foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje (9).

A medida vai de encontro ao período crítico que muitos municípios do estado vêm enfrentando em relação aos casos confirmados de Covid-19, bem como, o alto índice de ocupação dos leitos especializados para o tratamento do coronavírus.

A operacionalização das visitas sociais virtuais continuará sendo uma alternativa para priorizar o contato familiar durante o cumprimento de pena de homens e mulheres em situação de prisão.

Também estão interrompidas as atividades de assistência religiosa e ações das instituições cadastradas nesta autarquia.

A suspensão atende diretrizes do Ministério da Saúde, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e a recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo em vista a vulnerabilidade da população em situação de encarceramento.

O novo documento com prorrogação do prazo foi encaminhado aos presídios e unidades assistenciais da Agepen, além de órgãos públicos ligados à saúde, justiça, execução penal e afins para conhecimento.