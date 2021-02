Vigilante é esfaqueado no pescoço por colega dentro de casa

A rua onde aconteceu o crime - (Foto: Reprodução/Google Street)

No início da tarde desta quinta-feira (11), um vigilante de 25 anos morreu após ser esfaqueado no pescoço no Jardim Centro-Oeste em Campo Grande. Segundo algumas informações apuradas até o momento, o suspeito de cometer o crime está foragido e ambos estavam consumindo bebida alcoólica quando de repente começaram a discutir.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atendimento, mas a vigia morreu antes que pudesse ser transportado. Além da vítima estar acompanhado com suspeito, uma adolescente estava no local.