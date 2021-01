Vídeo: Motorista invade preferencial e colide com motociclista que "voa" sobre carro

O motoqueiro passa bem - (Foto: Reprodução)

Uma colisão por volta das 7h30 da manhã de hoje (14) no cruzamento entre as ruas Eduardo Santos Pereira e 25 de Dezembro em Campo Grande, causou espanto pelas imagens de câmera de segurança. No vídeo, é possível ver um veículo Fort Fiesta que não respeitou a preferêncial e atropelou o motociclista que “voou” por cima do carro após o impacto da batida.

O motoqueiro apresentou ferimentos mais graves e foi atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e encaminhado para a Santa Casa com algumas fraturas pelo corpo. Já o motorista chegou a invadir uma calçada e ficou preso entre o muro e um poste e precisou ser retirado do carro com a ajuda do Corpo de Bombeiros. As informações é que ele não usava o cinto de segurança. Ele também foi encaminhado para a Santa Casa.

Confira o vídeo: