Vídeo: Imagens flagram tráfico de drogas em região central de Campo Grande em plena luz do dia

Imagens flagraram o ocorrido - (Foto: Reprodução)

Mesmo com a revitalização do Centro de Campo Grande, alguns pontos ainda continuam a mercê de usuários dos usuários drogas. Um dos bairros mais afetados com este problema é o Bairro Amambaí. Imagens do videmonitoramento do programa Cidadão Integrado, flagraram usuários e vendedores de drogas fazendo o uso da substância em plena luz do dia.

As imagens mostram usuários sendo usados como "mulas", e em muitos casos reforçando o consumo, com pagamentos pelos “serviços” prestados aos traficantes, por meio das drogas.

Um dos pontos mais afetados é o quadrilátero envolvendo as ruas Dom Aquino entre a Joaquim Nabuco x Alan Kaderc e Rua Dom Aquino entre Alan Kardec x Saldanha Marinho. “Cada vez mais tem ocorrido uma migração desses usuários para a região mais acima, próximo a Cabeça de Boi e Marechal Rondon”, destaca o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas Campo Grande (CDL/CG), Denison Zubieta.

Confira o vídeo:

O diretor ainda destaca que com a atuação policial a migração acontece. “Ali na região não tem assistência à saúde, assim, cada vez mais ocorre migração de usuário para esta área. Toda esta problemática virou uma questão de saúde pública”.

Zubieta alertou que as imagens dos usuários e traficantes são registradas diariamente, na região. Além disso, há o registro na região da Rua Barão do Rio Branco entre a Joaquim Nabuco x Alan Kaderc e Rua Barão do Rio Branco entre Alan Kardec x Saldanha Marinho.