Vídeo: DOF prende trio transportando mais de 100 kg de maconha para Maracaju

As drogas foram apreendidas - (Foto: Divulgação)

A Polícia do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu na tarde de ontem (2), um Renaulto Sandero com 116 kg de maconha, distribuídos em 162 volumes prensados na rodovia MS-164, região do distrito de Vista Alegre em Maracaju, a 141 km de Campo Grande.

Os militares deram ordem de parada ao condutor, 25, do Sandero. Durante a vistoria os agentes encontraram as drogas em locais oculto do veículo. Logo em seguida, o motorista, 23, e a passageira, 15 de um VW Fox de cor cinza, foram abordados. Durante a vistoria foi localizado um rádio de comunicação instalado no Fox, que estava na mesma frequência do rádio instalado no Renault Sandero.

O condutor do Fox repassava informações, via rádio, sobre o policiamento na rodovia ao condutor do Sandero, que contou ter sido contratado para pegar o veículo com a droga em Ponta Porã e entregá-lo na cidade de Maracaju.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde os dois homens presos e a adolescente apreendida permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

Confira o vídeo: